Нижегородские школьники пожаловались Мизулиной на запрет непатриотичных песен

Под запрет попадают как иностранные, так и отечественные исполнители.

Источник: Живем в Нижнем

Ученики одной из школ Нижнего Новгорода пожаловались на запрет непатриотичных песен для танца на последнем звонке. Об этом сообщила руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По ее словам, приходит много писем от выпускников школ по поводу вальса на последних звонках. В некоторых учреждениях ограничивают выбор песен для танца. При этом под запрет попадают как иностранные, так и отечественные исполнители. Например, в одной из школ запретили песни группы The Hatters и Сергея Лазарева.

«Нам говорят, что вы убираете все танцы, и ставите новые, под патриотичные песни. У параллельного класса оставили танец только под песню “Любэ” “От Волги до Енисея”», — написали выпускники одной из школ Нижнего Новгорода.

По словам Екатерины Мизулиной, школьникам приходится в спешке переделывать номера, которые репетировали еще с осени.

