В Воронеже вспоминали Николая II

«Личность последнего русского государя Николая Александровича многогранна, и к сожалению, долгие годы о нем говорили только худое. Пора вспомнить и о добром — достижениях, которые имела Россия в это время, о том, что многое было сделано впервые — от автомобильных заводов, боевого подводного флота до завершения строительства транссибирской магистрали, — рассказал штатный клирик храма Во имя святых Царственных старторепцев иерей Константин Соломахин. — Обычно дни поминовения святых приурочены ко дню их смерти, но в этом году по благословению митрополита Леонтия мы расширили формат и вспоминаем о государе в день его рождения. Это очень уместно, так как император — это не только святой человек, но и, прежде всего, представитель государственности, которая на протяжении многих лет была связана с исторической самобытностью русского народа».