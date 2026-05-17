В Воронеже вспоминали Николая II

Воскресный день у храма Во имя святых Царственных страстотерпцев был необычным — прихожане будто окунулись в конец XIX века. Их встречали дамы в пышных нарядах, в шляпках и с кружевными зонтиками, кавалеры во фраках и цилиндрах. Звучали романсы, исполнялись вальс и кадриль. Так на приходе отметили день рождения императора-страстотерпца Николая II.
От культуры до экономики.
С утра в храме был совершен молебен перед иконой святых Царственных страстотерпцев, затем на площадке у храма состоялся концерт-воспоминание «Я верю в Россию». Звучали романсы, выступали в праздничных исторических нарядах члены клуба салонных танцев Alex&Fox и студии исторического и традиционного танца «Каменный мост». В перерывах между номерами рассказывали о жизни, увлечениях и вкладе в развитие России последнего русского императора Николая II, который в 2000 году вместе с семьей был канонизирован Русской православной церковью в лике страстотерпцев.
Интересно, что Николай II был поклонником музыки, сам играл на пианино и устраивал музыкальные вечера в царских палатах. Его любимыми композиторами были Пётр Чайковский и Людвиг ван Бетховен. Император также поддерживал развитие театра, оперы и балета в России. Однако велик был его вклад и в экономическое развитие страны.
«Личность последнего русского государя Николая Александровича многогранна, и к сожалению, долгие годы о нем говорили только худое. Пора вспомнить и о добром — достижениях, которые имела Россия в это время, о том, что многое было сделано впервые — от автомобильных заводов, боевого подводного флота до завершения строительства транссибирской магистрали, — рассказал штатный клирик храма Во имя святых Царственных старторепцев иерей Константин Соломахин. — Обычно дни поминовения святых приурочены ко дню их смерти, но в этом году по благословению митрополита Леонтия мы расширили формат и вспоминаем о государе в день его рождения. Это очень уместно, так как император — это не только святой человек, но и, прежде всего, представитель государственности, которая на протяжении многих лет была связана с исторической самобытностью русского народа».
Праздник с угощениями.
Иерей Константин Соломахин отметил, что такой праздник они организовали впервые, однако к этой теме они уже обращались во время проведения традиционной благотворительной акции «Белый цветок», так как именно царская семья стояла у истоков данного праздника в России. Тогда, во время акции, и были налажены творческие связи со многими коллективами, по божиему благословению выступили и певчие церковного хора.
Фото: АиФ/ Анастасия Ходыкина.
Гости выставки могли ознакомиться с фотовыставкой-экспозицией достижений России в эпоху правления императора Николая II, испробовать его любимое блюдо — драгомировскую кашу, а также блины, шашлык, чай, сладкую вату.
Организаторы праздника намерены сделать праздник по случаю дня рождения императора Николая II традиционным.