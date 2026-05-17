В Минприроды рассказали, что будет с лосём на набережной Перми

Судьбу лося, которого заметили пермяки на набережной, раскрыли в Министерстве природы.
Речь о животном, которое два дня стоит на берегу Камы возле Мотовилихинских заводов и не может самостоятельно выбраться на берег. Неравнодушные пермяки заметили, что у лося есть раны.
Как рассказали в минприроды, на место незамедлительно выехали сотрудники ведомства. По их информации, годовалый лось находится в удовлетворительном состоянии. Но так как он остаётся на месте, было принято решение провести спасательную операцию.
«Проводятся мероприятия по выгону, выдворению дикого животного за пределы населенного пункта. Все службы работают на месте. В ближайшее время дикое животное будет вывезено за пределы города в безопасное место», — рассказали в министерстве.
Жителей также просят не подходить к дикому животному и не пытаться его накормить. Испуганный лось может наброситься на человека и нанести тяжёлые травмы.