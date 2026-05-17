В Волгоградской области проверили более 1,9 тысячи домов с газовым оборудованием

В Волгоградской области обследовано более 1,9 тысяч многоквартирных домов с начала 2026 года. Задачу по активизации работы для повышения безопасности использования и обслуживания газового оборудования ранее поставил губернатор Андрей Бочаров.

В ходе проведения проверок состояния режима газопотребления поставщиком газа в течение трех месяцев нынешнего года выявлено и устранено 11 несанкционированных подключений в индивидуальных жилых и многоквартирных домах.

Специалисты напоминают, что проверка котлов должна проводиться не реже двух раз в год. Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов — не реже трех раз в год.

За нарушения правил безопасности предусмотрена административная ответственность, в том числе для граждан в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Изображение создано при помощи ИИ.