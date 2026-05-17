Финальный турнир Кубка России по футболу среди лиц с заболеваниями церебрального паралича прошел в Городецком округе

Победитель Кубка России в этом году определялся по новой формуле. Четыре команды сначала сыграли однокруговой турнир и заняли места с первого по четвёртое по сумме набранных очков. Затем прошли полуфиналы, матч за третье место и финал, в котором сыграли две нижегородские команды «Патриот-НН» и «Нижегородец». Со счётом 8:5 победу одержали футболисты «Патриота-НН». В матче за третье место сборная Московской области со счётом 4:2 обыграла рязанскую команду «Антарес».