Финальный турнир Кубка России по футболу среди лиц с заболеваниями церебрального паралича прошел в Городецком округе

В России активно развивается адаптивный спорт, который помогает людям справиться с заболеваниями.

Четыре команды стали участниками финального турнира Кубка России по футболу среди лиц с заболеваниями церебрального паралича. Соревнование прошло в Городецком округе на одной из спортивных баз, расположенных на побережье Горьковского моря. В гости к «Нижегородцу» и «Патриоту-НН» приехали сборная Московской области и рязанский коллектив «Антарес».

«Адаптивный футбол в целом и адаптивный спорт — это одно из самых эффективных средств реабилитации, физической адаптации после полученных травм либо травм с детства», — сказал вице-президент Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации футбола лиц с заболеваниями ЦП Иван Потехин.

Кубок России по футболу среди лиц с заболеваниями церебрального паралича проводится уже в третий раз. Предыдущие два года турнир проходил так же в Нижегородской области, но в Дзержинске, в котором тоже активно развивается адаптивный спорт. Футболу в частности уделяется особое внимание, начиная с самого верховного органа — Российского футбольного союза.

Победитель Кубка России в этом году определялся по новой формуле. Четыре команды сначала сыграли однокруговой турнир и заняли места с первого по четвёртое по сумме набранных очков. Затем прошли полуфиналы, матч за третье место и финал, в котором сыграли две нижегородские команды «Патриот-НН» и «Нижегородец». Со счётом 8:5 победу одержали футболисты «Патриота-НН». В матче за третье место сборная Московской области со счётом 4:2 обыграла рязанскую команду «Антарес».