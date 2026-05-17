«Звезда-2005» проиграла в Самаре «Крыльям Советов»

Пермская «Звезда-2005» вступила в черную полосу. В трех последних матчах чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги пермячки не набрали ни одного очка. Мало того, они завершили встречи без забитых мячей, пропустив в свои ворота восемь.
В минувшую субботу «Звезду-2005» принимали самарские «Крылья Советов» и победили со счетом 2:0 (0:0). В первом тайме капитан пермячек Еременкова не забила пенальти. Главные события произошли во втрой 45-минутке матча. С начала Шведова вывела «крылышки» вперед, а еще один защитник гостей Асадова срезала мяч в собственные ворота.
Впереди «Звезду-2005» ждет матч 23 мая в родных стенах против красноярского «Енисея». «Звездочки» занимают седьмое место в турнирной таблице, сибирячки ее замыкают.