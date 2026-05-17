Прокуратура взяла под контроль ситуацию аэропорту Нижнего Новгорода

Нижегородская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, прибывших в аэропорт Чкалов. Об этом сообщает надзорное ведомство.
В связи с ограничением использования воздушного пространства в московском транспортном регионе в Нижний Новгород перенаправлены авиарейсы, следовавшие в Москву. На текущий момент принято 15 рейсов.
В аэропорту уточнили, что все службы переведены на усиленный режим. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки.
В терминале имеются питьевые фонтанчики, при необходимости установят дополнительные кулеры с водой, а также мягкий инвентарь — пуфы и матрасы. Пассажиров просят следить за объявлениями по громкой связи и информацией на онлайн-табло.
В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (910) 796−59−45.