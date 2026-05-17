В Роспотребнадзоре сообщили, сколько доз вакцины против клещевого энцефалита осталось в регионе

«По представленным министерством здравоохранения сведениям, в Калининградской области по состоянию на 01.01.2026 в наличии было 8 827 доз вакцины против клещевого вирусного энцефалита. По состоянию на 01.05.2026 — 1954 дозы вакцины. В настоящее время закуплено 24 000 доз», — говорится в сообщении.