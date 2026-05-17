В Ростовской области днем 17 мая сбили вражеские беспилотники

Ростовскую область днем 17 мая атаковали вражеские беспилотники. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюарь.
Силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в Таганроге, а также Аксайском и Мясниковском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — говорится в сообщении.
Напомним, минувшей ночью и утром украинские беспилотники были сбиты в Таганроге, Азовском, Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области. В Азове взрывная волна повредила остекление в здании филиала ДГТУ. В селе Натальевка Неклиновского района обломки дронов упали на крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник».
