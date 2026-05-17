Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в нижегородском аэропорту

Нижгородский транспортный надзор взял под свой контроль обеспечение законных интересов авиапассажиров в воздушной гавани им. В. П. Чкалова. Данную информацию распространила пресс-служба надзорного органа.
Стоит напомнить, что вследствие введения ограничений на полеты над московским регионом, по сообщениям на утренние часы 17 мая, 15 авиалайнеров, направлявшихся в столицу, были вынуждены совершить посадку в Нижнем Новгороде.
В настоящее время прокуратура осуществляет мониторинг ситуации, направленный на защиту прав пассажиров и обеспечение предоставления им комплекса услуг, регламентированных действующими федеральными авиационными нормами.
Ранее два авиарейса до Москвы отменили 17 мая в Нижнем Новгороде.