Белорусский невролог объяснила, почему при сахарном диабете часто возникает бессонница

Белорусский невролог, завотделением функциональной диагностики Минского городского клинического эндокринологического центра Наталия Дроздовская объяснила в эфире YouTube-канале «Смотри и живи», почему при сахарном диабете часто возникает бессонница.
У страдающих сахарным диабетом могут проявляться различные нарушения сна: одни долго засыпают, другие часто просыпаются ночью, третьи чувствуют себя по утрам неотдохнувшими или сонливыми весь день. Вдобавок высокая глюкоза в крови ведет к обильному мочеиспусканию — отсюда частые подъемы в туалет. А при резком снижении глюкозы в ночное время, появляются обильное потоотделение, сильное сердцебиение и беспокойство.
Наталья Дроздовская добавляет, что бессонница — признак перегрузки нервной системы и симптом хронического стресса.
Также белорусский врач сказал о главных причинах нарушения сна. Еще сомнолог сказал, что жалобы белорусов на плохой сон после перенесенного коронавируса выросли на 70%. Еще специалист из Беларуси сказала, сколько часов нужно спать школьникам. Тем временм невролог дал простой совет трудоголикам, как быстро уснуть.
А статистика посчитала, что белоруски тратят 30 лет жизни на сон, 10 — на работу, а шесть на кино и сериалы.