Белорусский невролог объяснила, почему при сахарном диабете часто возникает бессонница

У страдающих сахарным диабетом могут проявляться различные нарушения сна: одни долго засыпают, другие часто просыпаются ночью, третьи чувствуют себя по утрам неотдохнувшими или сонливыми весь день. Вдобавок высокая глюкоза в крови ведет к обильному мочеиспусканию — отсюда частые подъемы в туалет. А при резком снижении глюкозы в ночное время, появляются обильное потоотделение, сильное сердцебиение и беспокойство.