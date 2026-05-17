В заказнике Мыс Айя готовят к летнему сезону палаточный лагерь

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. На территории заказника Мыс Айя к летнему сезону готовят одно из самых живописных и востребованных мест для отдыха на природе в регионе — палаточный лагерь «Инжир». Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Источник: Правительство Севастополя

«Здесь установят 50 дополнительных настилов для палаток и добавят ещё две мангальные зоны. Лагерь занимает четыре гектара и может одновременно разместить до 250 палаток или около 450 человек», — рассказали в пресс-службе.

Также для гостей предусмотрены аренда поддонов, мангалы, биотуалеты, техническая вода и вывоз мусора.

Отмечается, что зона рекреации лагеря «Инжир» — это оборудованное пространство для отдыха на природе, раскинувшееся на 4 гектарах от пляжа «Золотой». При полной загрузке в сезон здесь может одновременно разместиться до 250 палаток и около 450 человек. Три четверти местных растений занесены в Красную книгу, а штраф за повреждение редких видов может достигать 50 тысяч рублей.

15 мая правительстве Севастополя рассказали о подготовке к курортному сезону городских пляжей. Водолазы МЧС проверили дно у побережья, а операторы заключили договоры на лабораторные исследования почвы и воды.

В правительстве города-героя также напомнили, что в прошлом году сезон стартовал 15 июня и по решению губернатора был продлен до 15 октября.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше