Бывшая пермская балерина отметила 70-летий юбилей

15 мая отметила 70-летие балерина Надежда Павлова. Она родилась в 1956 году в Чебоксарах. В 1966 году поступила в Пермское хореографическое училище, училась под руководством знаменитой Людмилы Сахаровой.

В первый театральный сезон после выпуска из училища, в 1974—1975 годах работала в Пермском академическом театре оперы и балета, а затем уехала в Москву, где до конца карьеры в 2000 году была балериной Большого театра. Сегодня Народная артистка СССР Надежда Павлова является профессором ГИТИСа и балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра.

