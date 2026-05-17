Окажешься в нужде! Что запрещено в день Ирины Капустницы, 18 мая 2026 года

Так что 18 мая — день, чтобы вдохнуть аромат сирени (пока не осыпалась) и зайти в музей (пока не закрылся). И понять: природа и культура не враги. Просто одна — это чудо, которое не сохранишь. А другая — попытка это чудо продлить. Удачная или нет — решать вам. Но вообще, когда сирень цветёт, в музеи хочется особенно. Потому что красота, которую мы видим сегодня, завтра уже уйдёт. А в музее она останется. Хотя бы на картине.