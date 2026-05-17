Окажешься в нужде! Что запрещено в день Ирины Капустницы, 18 мая 2026 года

День 18 мая в светском календаре — это день, когда благоухание встречается с бессмертием, а природа и культура пожимают друг другу руки. Международный день сирени — о цветах, чей аромат пьянит всего одну-две недели в году, но зато как пьянит! А в нашем городе к этому растению особенно трепетное отношение, именно у нас родилась идея Сирени Победы, Сталинградской сирени, которая расцветает в наших садах, парках и на улицах городов и поселков аккурат к этому знаменательному дню — Дню Победы.
Международный день музеев — о хранилищах вечности, где предметы хранятся столетиями.
Один праздник — о быстротечности красоты, другой — о попытке остановить время. И оба — о том, что человек умеет ценить и то и другое.
Сирень: королева мая, пришедшая из Азии.
18 мая — кульминация цветения сирени в северном полушарии, время, когда парки и скверы превращаются в фиолетово-белые облака. Всемирный день сирени отмечают именно в этот пик, когда кусты стоят в полной силе.
Родина сирени — не Европа, как многие думают, а Балканы и Азия. В XVI веке австрийский посол привёз необычный куст из Стамбула в Вену — так сирень начала своё победное шествие по Европейскому континенту. Пётр I, известный коллекционер диковинных растений, выписал сирень в Россию — сначала в аптекарские огороды, а оттуда она перекочевала в дворянские усадьбы. Сегодня выведено более 2 300 сортов сирени — от классической лиловой до пёстрой и махровой.
В 2012 году Королевское садоводческое общество Великобритании учредило Всемирный день сирени. Идея быстро разлетелась по миру. В России этот день особенно любим: сирень для нас — символ весны, надежды и, как ни странно, Победы. Ветка сирени на 9 Мая — символ возвращения домой, потому что именно сирень расцветала в мае 45-го, и ею встречали солдат-победителей.
Ритуал дня: найти самый пышный куст, вдохнуть поглубже, задержать дыхание — и попытаться найти «счастливый» цветок с пятью лепестками. Если найдёте — загадывайте желание. А можно просто гулять по аллеям, пока цветёт.
Музеи: дверь в прошлое, открытая для всех.
Второй праздник — Международный день музеев — также отмечается 18 мая, начиная с 1977 года. Учредил его Международный совет музеев (ИКОМ/ICOM), чтобы привлечь внимание общества к роли музеев в культурном обмене и сохранении наследия.
В 2026 году тема дня — «Музеи будущего: переосмысление и реконструкция». В мире, который пережил пандемию, цифровизацию и климатический кризис, музеи меняются: открывают онлайн-галереи, внедряют дополненную реальность, становятся многоязычными и доступными для людей с инвалидностью.
В России — особый размах. 18 мая все государственные музеи работают бесплатно или с большими скидками. А ночью с 18 на 19 мая по всей стране идёт «Ночь музеев»: экскурсии при свечах, перформансы, квесты и живая музыка в залах, где днём — тишина и смотрительницы.
Часы работы в этот день продлеваются далеко за полночь, а толпы выстраиваются в очереди, которые сами становятся достопримечательностью.
Так что 18 мая — день, чтобы вдохнуть аромат сирени (пока не осыпалась) и зайти в музей (пока не закрылся). И понять: природа и культура не враги. Просто одна — это чудо, которое не сохранишь. А другая — попытка это чудо продлить. Удачная или нет — решать вам. Но вообще, когда сирень цветёт, в музеи хочется особенно. Потому что красота, которую мы видим сегодня, завтра уже уйдёт. А в музее она останется. Хотя бы на картине.
Защитное растение дня: от вредителей и нечистой силы.
В церковном календаре это день памяти великомученицы Ирины Македонской. Христианская святая I века, жившая в городе Магеддон во времена императора Траяна. Она была дочерью языческого правителя Ликиния, но, приняв крещение, отказалась от брака с наследником императора и посвятила себя служению Богу. После многих мучений (её бросали в ров со змеями, пилили пилой, ввергали в раскалённую печь) она осталась невредимой, обратив ко Христу тысячи язычников, в том числе своего отца. Скончалась в пещере, куда удалилась по велению ангела. На Руси её почитали как покровительницу земледелия и защитницу от болезней.
В народном календаре этот день получил говорящие названия: Арина (Ирина) Рассадница, Капустница, Лопатница.
Название «Рассадница» и «Капустница» возникли не случайно. К середине мая устанавливалось стабильное тепло, и наступало время высадки рассады капусты в открытый грунт — одного из самых важных дел в крестьянском хозяйстве. В народе говорили: «Арина пришла — капусту на грядки сажать пора». Это растение было не просто овощем, а основой рациона — из него варили щи, пекли пироги, квасили на зиму.
Главным растительным символом дня была капуста — кормилица крестьянской семьи, так как с её посадкой было связано множество обрядов, поверий и запретов, и крапива — главное «защитное» растение дня, используемое как оберег от вредителей и нечистой силы.
Обряды 18 мая: ставки на капусту.
Главным обрядом дня была высадка капустной рассады. И здесь существовал целый свод строгих правил. Сажать капусту и огурцы разрешалось только женщинам. Верили, что если к рассаде прикоснётся мужчина («сильная рука»), то урожая не будет — капуста пойдёт в цвет, не завяжет кочанов. При этом женщины надевали старые, рваные, мешковатые одежды, которые напоминали капустные листья.
Считалось, что в таком виде вредители не узнают в них людей и не будут портить посадки. Во время посадки женщины не ели хлеба — верили, что в противном случае куры выклюют молодые всходы. Чтобы кочаны выросли большими и тугими, первый высаженный росток накрывали пустым глиняным горшком (кринкой), сверху клали белую ткань, а на неё — камень.
Категорически запрещалось сажать капусту в «мужские дни» — понедельник, вторник, четверг, а также в новолуние.
Чтобы уберечь капусту от гусениц, тли и другой напасти, по краям грядок втыкали стебли крапивы. Сопровождалось это заговором: «Крапиву чертям, а капусту нам». Считалось, что запах жгучей травы отпугивает любых вредителей, а также нечистую силу, которая могла испортить урожай.
Самые предприимчивые хозяйки «ставили на капусту» для привлечения прибыли. Со старого кочана капусты срывали семь листов, в каждый заворачивали по монетке и закапывали на огороде. Существовал и другой, более сложный ритуал: после уборки урожая откладывали «тридцатый кочан» (то есть один из тридцати самых лучших вилков). Его тщательно оберегали, не ели до Рождества, а из вырученных от продажи остальных денег брали монетки, которые пришивали к поясу для удачи.
Если в семье царили раздоры, хозяйка брала нож и, нарезая свежую капусту, приговаривала: «Режу, режу, разрезаю, ссоры из дома выгоняю». Считалось, что этот нехитрый ритуал поможет навести мир.
В день Арины крестьяне также выходили в поля и луга, чтобы сжечь прошлогоднюю сухую траву. С одной стороны, это освобождало место для новой зелени, с другой — имело магический смысл: огонь уничтожал зимнюю нечисть и готовил землю к приёму нового урожая.
Запреты дня: не сплетничать, не лгать.
Чего категорически нельзя было делать 18 мая?
Мужчинам — подходить к грядкам с капустой — главный запрет дня, иначе урожая не видать.
Есть хлеб во время посадки капусты — чтобы куры не склевали рассаду.
Сажать капусту в «мужские дни» и в новолуние — к плохому урожаю.
Одиноким девушкам — ходить в гости к вдовам и холостым родственникам — можно остаться без мужа.
Оставлять грязную посуду на ночь — привлекает нечистую силу и ссоры.
Дарить определённые подарки: жемчуг (к слезам), веники (к похоронам), иконы (к болезням).
Стричь волосы и ногти — лишиться здоровья и благополучия.
Отказывать в помощи и милостыне — иначе сам окажешься в нужде.
Пользоваться острыми предметами (ножами) — к ссоре.
Сплетничать, лгать и жаловаться на жизнь — к болезням зубов и простуде.
Готовить блюда из капусты и огурцов — чтобы не «съесть» будущий урожай.
Переступать через поваленные деревья и крупные ветки — чтобы нечистая сила не взяла контроль.
Одним словом, 18 мая — это день женской силы и защиты будущего урожая.
Центральное место занимает культ капусты — главного крестьянского овоща. Интересно переплетение христианской памяти о великомученице Ирине с древнейшими, дохристианскими верованиями в магию плодородия и женское начало. Посадка капусты только женщинами — яркий пример разделения сельскохозяйственных ролей: земля и семя воспринимались как женская стихия, требующая особого подхода.
Обряды с накрыванием горшком, крапивой-оберегом и «тридцатым кочаном» — архаичная аграрная магия, направленная на обеспечение богатого урожая и защиту от сглаза. Многочисленные запреты (на мужчин у грядок, на хлеб во время посадки, на стрижку, на подарки, на грязную посуду) связаны с представлением о том, что в этот важный «посевной» день любое неверное действие может испортить будущий урожай и благополучие семьи.
Как прожить 18 мая: не ссорьтесь и не жалуйтесь.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Посадите что-нибудь (если есть дача или подоконник). 18 мая — день Арины Рассадницы, и наши предки верили, что посаженное в этот день даст богатый урожай. Даже маленькая зелень на окне будет символическим началом нового цикла.
2. Устройте «капустный» ужин (без огурцов). По древней традиции, сегодня не едят огурцы, чтобы не испортить их урожай. А вот капусту — можно: приготовьте щи, салат или пирог с капустой.
3. Покормите кошку (и прислушайтесь к дождю). По примете, если кошка ест траву — к дождю. Даже если не верить в приметы, здоровье питомца — дело важное.
4. Помогите тому, кто нуждается. На Руси верили, что подать нищему 18 мая — от «сорока грехов избавиться». Переведите небольшую сумму в благотворительный фонд или просто угостите коллегу обедом.
5. Не оставляйте грязную посуду на ночь. Сегодня по этой примете особенно строго — считается, что это привлекает нечистую силу и ссоры. Помойте посуду сразу после еды.
6. Не стригитесь и не делайте маникюр. Отложите поход к парикмахеру и мастеру маникюра на другой день — по примете, это сохранит здоровье и благополучие.
7. Не дарите подарки из «чёрного списка». Жемчуг (к слезам), веники (к похоронам) и иконы (к болезням) сегодня дарить не стоит. Выберите что-то другое — цветы или сладости.
8. Девушкам — не ходите в гости к вдовам и одиноким мужчинам. По примете, это может отсрочить замужество. Лучше проведите время с подругами.
9. Не ссорьтесь и не жалуйтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Сплетни и жалобы могут привести к болезням.
10. Понаблюдайте за природой. Выгляните в окно: если кошка ест траву — ждите дождя; если птицы затихли — к грозе. Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 18 мая:
Дождь или ненастье — к хорошему урожаю хлеба.
Кошка ест траву — к дождю.
Большие облака идут с юга на север — к затяжному ненастью.
Обилие хвоща на полях — к урожаю овса.
Рассада много пьёт воды — сенокос будет сухим.
Птицы затихли — к грозе.
Гусь чистится в сухом месте — к холодам; в воде — к теплу.
Звёздная ночь — к хорошему улову рыбы.