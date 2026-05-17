Белорусский депутат сказал, реально ли пройти диспансеризацию за один день, который дает закон

«Комсомолка» писала ранее, что работник в Беларуси в возрасте до 40 лет имеет право один раз в три года получить оплачиваемый день (с сохранением среднего заработка) для диспансеризации. На аналогичных условиях день предоставляется раз в год тем, кто достиг 40 лет. А ежегодные два дня на диспансеризацию оплатят работниками старше общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения такого возраста (то есть женщины с 53 лет, мужчины с 58 лет).