Белорусский депутат сказал, реально ли пройти диспансеризацию за один день, который дает закон

Депутат Палаты представителей Беларуси Валерий Малашко сказал в эфире телеканала СТВ, реально ли пройти диспансеризацию за один день, который дает закон.
«Комсомолка» писала ранее, что работник в Беларуси в возрасте до 40 лет имеет право один раз в три года получить оплачиваемый день (с сохранением среднего заработка) для диспансеризации. На аналогичных условиях день предоставляется раз в год тем, кто достиг 40 лет. А ежегодные два дня на диспансеризацию оплатят работниками старше общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения такого возраста (то есть женщины с 53 лет, мужчины с 58 лет).
Валерий Малашко, который возглавляет Постоянную комиссию по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, говоря об этом относительном новшестве в Трудовом кодексе, заметил:
«Конечно, я не идеалист и понимаю, что за один день диспансеризацию не пройдешь, но вместе с тем этот день дает возможность пациенту и врачу выстроить маршрут, в короткое время понять, что изменилось в организме, какие меры профилактики либо лечение необходимо принять».
Он добавил, что профилактическими программами диспансеризации, а также финансируемыми государством скринингами охвачен достаточно высокий процент белорусов — «в зависимости от региона проживания».
Кстати, ранее мы писали, что в Беларуси диспансеризация мужчин обходится бюджету в 59 — 64 рубля, а женщин — 73 — 79 рублей. Также диспансеризация выявила онкологию у 13 тысяч минчан за год.