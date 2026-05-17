В Иркутской области прошел фестиваль «Будущий Я»

Молодежный фестиваль «Будущий Я» прошел в Иркутской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
Мероприятие состоялось в Доме молодежи Иркутской области. В нем приняли участие более 200 школьников. Учащиеся 7−11-х классов встретились с представителями иркутских вузов и крупных работодателей, получили консультации по грантам для молодежных инициатив, познакомились с программами создания и реализации проектов. Также состоялась дискуссионная площадка «Мой путь к успеху» — открытый диалог с победителями олимпиад, юными исследователями и их наставниками.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.