В Иркутской области прошел фестиваль «Будущий Я»

Мероприятие состоялось в Доме молодежи Иркутской области. В нем приняли участие более 200 школьников. Учащиеся 7−11-х классов встретились с представителями иркутских вузов и крупных работодателей, получили консультации по грантам для молодежных инициатив, познакомились с программами создания и реализации проектов. Также состоялась дискуссионная площадка «Мой путь к успеху» — открытый диалог с победителями олимпиад, юными исследователями и их наставниками.