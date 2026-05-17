Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краевой Минобр опроверг информацию о «слитых» ответах по ЕГЭ

Мошенники предлагают выпускникам контрольные измерительные материалы.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минобр предупреждают выпускников об активизации мошенников в Интернет-сети. Они предлагают воспользоваться контрольными измерительными материалами (КИМ) и «слитыми ответами» ЕГЭ.

В ведомстве заявили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур. Разработка КИМ ведется в охраняемых помещениях с видеонаблюдением, записью переговоров и блокировкой несанкционированных действий на компьютере. Доступ в помещение строго ограничен, электроника запрещена.

По каждому предмету создается множество вариантов. Они шифруются и распределяются по регионам и часовым поясам автоматически. Никто не знает, какой вариант попадет в конкретный пункт проведения экзамена (ППЭ).

Варианты КИМ различаются по часовым поясам, поэтому сведения, предлагаемые мошенниками как «слив с Дальнего Востока», не могут соответствовать вариантам, выдаваемым в иных регионах. Материалы передаются в ППЭ в зашифрованном виде по защищенным каналам. Расшифровка происходит за 30 мин. до экзамена.

«Для расшифровки и печати нужны два ключа: электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищённому каналу за полчаса до начала ЕГЭ», — дополнили в краевом ведомстве.

В Перми 2025−2026 учебный год станет последним для 13 774 учеников девятых классов и 4 486 — 11-х классов. Для выпускников девятиклассников основной период сдачи ОГЭ пройдет со 2 июня по 6 июля, а для 11-классников сдача ЕГЭ — с 1 июня по 9 июля.