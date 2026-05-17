Краевой Минобр опроверг информацию о «слитых» ответах по ЕГЭ

Варианты КИМ различаются по часовым поясам, поэтому сведения, предлагаемые мошенниками как «слив с Дальнего Востока», не могут соответствовать вариантам, выдаваемым в иных регионах. Материалы передаются в ППЭ в зашифрованном виде по защищенным каналам. Расшифровка происходит за 30 мин. до экзамена.