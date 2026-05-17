Мишустин выступит на конференции ЦИПР 18 мая

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) 18 мая, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«Восемнадцатого мая в Нижнем Новгороде Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии 11-й конференции “ЦИПР” — “Сделано в России: цифровая трансформация промышленности”. Председатель Правительства также осмотрит выставку “ЦИПР-2026”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии также примут участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
