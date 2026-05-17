В Алтайском крае отремонтируют участок дороги Юдиха-Славгород

Специалисты ведут работы по ремонту автомобильной дороги Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород. В этом году приведут в нормативное состояние почти 8 километров дорожного полотна на въезде в районный центр (участок со 150-го по 158-й километр). Обновленная дорога повысит безопасность проезда для автомобилей и школьного автобуса.