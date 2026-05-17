В Алтайском крае отремонтируют участок дороги Юдиха-Славгород

Около 8 километров дороги отремонтируют в Суетском районе Алтайского края, сообщили в региональном министерстве транспорта. Работы проведут в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты ведут работы по ремонту автомобильной дороги Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород. В этом году приведут в нормативное состояние почти 8 километров дорожного полотна на въезде в районный центр (участок со 150-го по 158-й километр). Обновленная дорога повысит безопасность проезда для автомобилей и школьного автобуса.
На объекте практически завершена срезка старого покрытия, восстановлен профиль основания. Сейчас ведутся работы по устройству основания методом холодной регенерации с укреплением цементом. Затем предстоит укладка двух слоев асфальтобетона. В завершение укрепят обочины, установят знаки и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.