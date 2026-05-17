В Новосибирской области санаторий «Рассвет» повысит эффективность работы

Предприятие планирует сделать сервис удобнее и увеличить количество гостей.

Бережливые технологии внедрит санаторий «Рассвет» в Бердске в Новосибирской области, сообщили в региональном центре компетенций. Учреждение стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке экспертов регионального центра компетенций сотрудники оптимизируют процесс оказания санаторно-курортных услуг. Предприятие планирует сделать сервис удобнее и увеличить количество гостей. На процесс оказания услуг приходится почти 49% выручки санатория. В прошлом году санаторно-курортное лечение прошли почти 7800 человек.

В рабочую группу вошли сотрудники административной и медицинской служб, бухгалтерии, экономического отдела, службы приема и размещения, пищевого комплекса. Вместе с экспертами РЦК сотрудники пройдут путь клиента, выявят и оцифруют проблемы, оценят их влияние на время и экономические показатели. После диагностики разработают план мероприятий по устранению проблем.

Отметим, что санаторий «Рассвет» стал седьмым предприятием туристической отрасли региона — участником проекта по повышению производительности труда.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.