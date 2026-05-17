В Красноярском крае капитально отремонтируют 27 спортивных объектов

Капитальный ремонт 27 спортивных объектов проведут в Красноярском крае в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве спорта.
Модернизация и укрепление материально-технической базы ждет спортивные организации и образовательные учреждения, ведущие спортивную подготовку. Например, отремонтируют крышу лыжной базы Назаровской школы олимпийского резерва, здание дворца спорта «Нептун» в Зеленогорске, стадион «Урожай» в поселке Нижний Ингаш, спортзал в селе Холмогорском, центр «Саяны» в селе Ермаковском, а также объекты спортивных школ в Мотыгине, Красноярске, Бородине и других.
Среди прочих работ — модернизация инженерных систем, установка современных систем безопасности, обновление фасадов. Кроме того, в восьми муниципальных учреждениях будут обустроены комплексные и физкультурно-оздоровительные площадки, футбольные и хоккейные поля.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.