Склон и пристани: волгоградцам показали редкий снимок набережной XX века

В волгоградском сегменте соцсетей появился редкий исторический кадр. Снимок Центральной набережной, сделанный в начале XX века, опубликовал проект Царицын.рф. Взгляд фотографа направлен в сторону современной Ротонды — туда, где сегодня к Волге спускается Центральная лестница.
На снимке хорошо заметно, насколько крутым был склон в те годы. Ещё в XIX веке здесь проложили несколько лестниц, и все они попали в кадр. Берег Волги представлял собой оживлённую хозяйственную зону — пристани, склады и железнодорожные платформы занимали практически всё пространство у воды.
В правой части кадра за деревьями угадывается колокольня Успенского собора, стоявшего на месте нынешнего памятника Хользунову. Чуть дальше видна Троицкая церковь, а в самом центре снимка — башенка Спасательной станции. Все эти постройки сегодня уже не существуют, и фотография остаётся одним из немногих свидетельств того, как выглядел царицынский берег.
