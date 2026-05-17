Склон и пристани: волгоградцам показали редкий снимок набережной XX века

Проект Царицын.рф поделился архивным снимком Центральной набережной Волгограда, сделанным в начале XX века: на фото запечатлены уже исчезнувшие лестницы, соборы и пристани.

В волгоградском сегменте соцсетей появился редкий исторический кадр. Снимок Центральной набережной, сделанный в начале XX века, опубликовал проект Царицын.рф. Взгляд фотографа направлен в сторону современной Ротонды — туда, где сегодня к Волге спускается Центральная лестница.

На снимке хорошо заметно, насколько крутым был склон в те годы. Ещё в XIX веке здесь проложили несколько лестниц, и все они попали в кадр. Берег Волги представлял собой оживлённую хозяйственную зону — пристани, склады и железнодорожные платформы занимали практически всё пространство у воды.

В правой части кадра за деревьями угадывается колокольня Успенского собора, стоявшего на месте нынешнего памятника Хользунову. Чуть дальше видна Троицкая церковь, а в самом центре снимка — башенка Спасательной станции. Все эти постройки сегодня уже не существуют, и фотография остаётся одним из немногих свидетельств того, как выглядел царицынский берег.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о фото площади Павших Борцов 9 мая 1945 года.