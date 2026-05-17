На ВДНХ в Москве о пчеловодстве расскажут на жестовом языке

Обзорная экскурсия по экспозиции «Жужжащий мир» павильона № 28 «Пчеловодство» ВДНХ пройдет 24 мая на русском жестовом языке, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Мероприятие способствует реализации целей нацпроекта «Семья».
Посетители узнают о разных видах насекомых, их строении и роли в природе. Отдельную часть программы посвятили пчелам и их значению для человека. Уточним, павильон № 28 относится к естественно-научному комплексу «Биокластер».
Там проводят экскурсии для глухих и слабослышащих, незрячих и слабовидящих, а также для нейроотличных посетителей. Как инклюзивное пространство разрабатывалась и выставка «12 признаков живого», открывшаяся в 2022 году в павильоне № 31 «Геология». Там представлены тактильные экспонаты и звуковые инсталляции.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.