Кому нужны правила в эпоху рилсов и доморощенных коучей?

И самое интересное — ошибки уже никто не исправляет. Ведь еще недавно как бывало: напишет какой-нибудь лидер мнений (мои любимые герои — это разнообразные психологи, писатели и прочие коучи) длинный и пафосный пост о смысле жизни, внутреннем ребенке, сепарации и т.д. с кучей орфографических ошибок, а кто-нибудь в комментариях не удержится и вежливо поправит. Те времена позади. Попробуйте исправить ошибку какого-нибудь мелкотравчатого гуру — вас просто сотрет с лица земли его активная паства. Это же грубое нарушение личных границ! И вообще, не нравится — отпишитесь, вот и весь разговор. Раньше я такие каналы не читала: знала, что меня там ждет. Теперь с резким понижением уровня общей грамотности выбора особо и нет, потому что ошибки буквально повсюду. Вот и приходится таким бедолагам, как я, делать вид, что их нет. Дается очень тяжело, рука так и тянется исправить косяк в ответном сообщении, например.