Литва не будет прекращать автобусное сообщение с Беларусью «до сигнала»

По его словам, Вильнюс готов прибегнуть к «крайним мерам» только в том случае, если ситуация в стране «выйдет из-под контроля».
«Пока соответствующие службы не укажут на обратное, мы действительно не видим необходимости ограничивать свободу передвижения людей», — цитирует Таминскаса Sputnik Литва.
Таким образом глава литовского Минтранса прокомментировал позицию своей страны на фоне планов Латвии полностью отказаться от автобусного сообщения с Беларусью и Россией.
«Если передвижение по Латвии будет ограничено, мы будем следить за ситуацией, как она есть у нас, и затем будем реагировать в соответствии с ней», — добавил министр.