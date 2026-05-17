Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва не будет прекращать автобусное сообщение с Беларусью «до сигнала»

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Литва не планирует прекращать автобусное сообщение с Беларусью, пока не получит соответствующих сигналов от своих спецслужб, об этом заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас.

Источник: Sputnik.by

По его словам, Вильнюс готов прибегнуть к «крайним мерам» только в том случае, если ситуация в стране «выйдет из-под контроля».

«Пока соответствующие службы не укажут на обратное, мы действительно не видим необходимости ограничивать свободу передвижения людей», — цитирует Таминскаса Sputnik Литва.

Таким образом глава литовского Минтранса прокомментировал позицию своей страны на фоне планов Латвии полностью отказаться от автобусного сообщения с Беларусью и Россией.

«Если передвижение по Латвии будет ограничено, мы будем следить за ситуацией, как она есть у нас, и затем будем реагировать в соответствии с ней», — добавил министр.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше