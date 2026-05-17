Белорусский диетолог сказала, как узнать индекс массы тела и его норму

Белорусский врач рассказала, как узнать свой ИМТ и его норму.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский диетолог, научный сотрудник Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Синякова объяснила в эфире YouTube-канале «Смотри и живи», как рассчитать индекс массы тела и его норму.

Синякова заметила, что в Беларуси ориентируются на индекс массы тела, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения. Вот как узнать свой ИМТ.

«Рассчитывается он просто: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Затем оцениваем результат. Нормальный ИМТ находится в пределах 18,5 — 24,99. 25 — 29,99 — избыточная масса тела, 30 −34,99 — ожирение первой степени, 35 — 39,99 — второй, а выше 40 — третьей, самое опасное — морбидное», — говорит диетолог.

Специалист напоминает, что лишний вес и ожирение — серьезный фактор риска. Точнее — модифицируемый фактор риска хронических неинфекционных заболеваний. Ольга Синякова назвала некоторые из таковых:

«На первом месте — сахарный диабет второго типа, на втором — онкологические заболевания, на третьем — болезни системы кровообращения».