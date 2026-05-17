Калининград и Зеленоградск вошли в топ самых популярных направлений для летнего отдыха

Калининград и Зеленоградск вошли в десятку самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
В топ попали Санкт-Петербург (доля отельных заказов составила 17,8%), Москва (12,6%), Адлер (5,6%), Сочи (3,4%), Калининград (3,1%), Казань (2,9%), Эстосадок (2,4%), Нижний Новгород (2,1%), Владивосток (1,5%) и Зеленоградск (1,3%).
По данным сервиса, путешественники бронируют жильё внутри страны в среднем на 3,9 дня. туристы отдают предпочтение вариантам размещения по цене в среднем 10,3 тысячи рублей за сутки.
Летом в Калининградской области ожидают около 880 тысяч туристов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.