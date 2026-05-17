В Самарской области высокое давление остается одной из главных угроз здоровью

В Самарской области напомнили жителям, что повышенное артериальное давление остается одной из главных причин инвалидности и преждевременной смертности. Опасность связана не только с самим высоким давлением, но и с его последствиями. Оно может привести к инфаркту, инсульту, поражению почек и сосудов. Об этом рассказали в управление Роспотребнадзора по Самарской области.