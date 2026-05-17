В Самарской области высокое давление остается одной из главных угроз здоровью

Самарцам рассказали почему гипертонию нельзя оставлять без контроля.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области напомнили жителям, что повышенное артериальное давление остается одной из главных причин инвалидности и преждевременной смертности. Опасность связана не только с самим высоким давлением, но и с его последствиями. Оно может привести к инфаркту, инсульту, поражению почек и сосудов. Об этом рассказали в управление Роспотребнадзора по Самарской области.

«Артериальную гипертензию часто называют “тихим убийцей”, так как во многих случаях она протекает без симптомов. Около 40% людей с повышенным давлением не знают о своем диагнозе, пока не сталкиваются с серьезными осложнениями», — говорится в сообщении.

Самарцам советуют регулярно измерять давление, даже при хорошем самочувствии, меньше употреблять соль, больше двигаться и следить за весом. К факторам риска также относятся курение, алкоголь и постоянный стресс. Также напоминают, что для профилактики достаточно не менее 30 минут умеренной нагрузки пять раз в неделю, а в рационе стоит увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.