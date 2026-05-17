Во Владимирской области пройдет ярмарка-фестиваль «Сделано в Коврове»

Ярмарка-фестиваль «Сделано в Коврове» пройдет 23 мая в торговом центре «Ковров-Молл» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Бизнес-инкубаторе Владимирской области.

Мероприятие направлено на поддержку местных производителей, мастеров и ремесленников. В торговом центре с 10:30 до 16:00 пройдет ярмарка локальных брендов, мастер-классы для детей и взрослых. Гости смогут ознакомиться с изделиями ручной работы и фермерскими продуктами. Каждый посетитель сможет проголосовать за лучшего мастера, а также принять участие в розыгрыше подарков.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.