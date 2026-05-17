В Москве стартовал турнир по бильярду

Турнир по бильярду «Кубок Мэра Москвы» стартовал 17 мая во Дворце бильярдного спорта «Москвич» в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Участниками стали около 500 спортсменов со всего мира. Состязания за место в финале пройдут с 17 по 20 мая. Четвертьфинальные и полуфинальные поединки состоятся 22 мая, а 23 мая пройдут финальные матчи, подведение итогов и награждение призеров и победителей. Вход для зрителей свободный.
Уточним, «Кубок Мэра Москвы» по бильярдному спорту входит в число главных европейских турниров. Его история началась в 2012 году. За это время в соревнованиях участвовали сильнейшие бильярдисты современности: чемпионы России, Азии и мира.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.