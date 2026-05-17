В Белгородской области открылся проект «Красногвардейская Медиашкола»

Проект «Красногвардейская Медиашкола» начал работу на базе центра молодежных инициатив в Белгородской области, сообщили в администрации Красногвардейского района. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Проект направлен на раннюю профориентацию в сфере СМИ и общественных коммуникаций. Участниками стали команды пяти общеобразовательных учреждений округа: Бирюченской, Стрелецкой, Веселовской, Малобыковской школ и Ливенской школы № 2.
На встрече первого модуля руководители районных СМИ рассказали об особенностях работы в печатных и электронных медиа, поделились секретами профессионального успеха и ответили на вопросы школьников. Также в ходе программы был представлен опыт работы успешного медиацентра Сорокинской школы. Завершился первый день обучения выдачей творческого домашнего задания и памятных подарков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.