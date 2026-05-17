Свыше 8 тысяч школьников Владимирской области посетили профтуры

Участие в профтурах кадрового центра «Работа России» с начала учебного года приняли 8300 школьников Владимирской области, сообщили в министерстве труда и занятости населения региона. Инициатива реализуется по национальному проекту «Кадры».
Специалисты организовали экскурсии на 130 предприятий в ходе проекта маршрутизации и профориентации молодежи Минтруда России. Во время профтуров старшеклассники изучали производственные процессы, технологии и оборудование, встречались с сотрудниками, узнавали о требованиях к подготовке специалистов, о программах наставничества и стажировок.
«До конца учебного года запланировано более десятка профтуров, в том числе на аграрные и промышленные предприятия и в компании, которые оказывают бытовые услуги населению. Это те сферы, где потребность в кадрах в регионе самая ощутимая», — рассказала директор кадрового центра Владимирской области Наталья Пеньковская.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.