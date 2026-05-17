Транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту Чкалов

Надзор усилили после того, как в Нижний Новгород направили рейсы, летевшие в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская транспортная прокуратура организовала контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Стригино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня Чкалов работал в роли главного запасного для московского авиаузла. Из-за ограничений в столичном воздушном пространстве сюда перенаправили рейсы, летевшие в Москву, и именно это стало поводом для прокурорской проверки. В надзорном ведомстве следят, чтобы пассажирам предоставляли весь набор услуг, положенных по федеральным авиаправилам.

К данному моменту ограничения в московском воздушном пространстве уже сняты, и все борта, ранее принятые в Нижнем, отправились в пункты назначения. Всего за эти сутки аэропорт имени Чкалова обслужил 22 рейса. Пассажиров трех из них доставили в Шереметьево на автобусах.