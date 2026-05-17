В Москве пройдет бесплатная лекция о центре столицы

Жителей и гостей столицы приглашают посетить 30 мая бесплатную лекцию «ЦАО: истории округа и его жителей» туристическо-просветительского проекта «Москва. Традиции. Люди», сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Просветительская деятельность проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Лекторы познакомят слушателей с историей формирования административного и культурного ядра Москвы, расскажут о первых жителях Центрального округа и возникновении кооперативного движения. Кроме того, эксперты объяснят, как сохранить память о своем районе с помощью общения с родственниками, топографии и изучения семейных архивов. Регистрация открыта по 24 мая по ссылке.
Эта встреча станет пятой в рамках проекта «Москва. Традиции. Люди», цель которого — изучение родного города через личные истории москвичей, фотографии и воспоминания жителей района. Прошлые лекции были посвящены Северо-Восточному, Восточному и Новомосковскому административным округам. Следующая встреча состоится 13 июня, ее тема — «От генплана-1935 до академгородка: феномен ЮЗАО». Регистрация на мероприятие откроется 25 мая.
Помимо лекций, горожане и гости Москвы могут присоединиться к бесплатным экскурсиям. Так, 18 мая откроется регистрация на прогулку «Московские проекты СССР в Юго-Западном округе», которая состоится 23 мая. График проведения лекций и тематических экскурсий можно найти на официальной странице проекта «Москва. Традиции. Люди».
