В подмосковной Балашихе открыли культурно-досуговый центр «Заря»

После капитального ремонта в подмосковной Балашихе открылся культурно-досуговый центр «Заря», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы проведены в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Здание 1974 года постройки (бывший Дом офицеров ВВС) ни разу капитально не ремонтировалось. В обновленном центре будут работать детская школа искусств № 6 и библиотека, заниматься там будут свыше двух тысяч человек. Также в здании располагается ветеранская организация. В центре будут проходить концерты, фестивали, выставки, занятия, патриотические и общественные мероприятия.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.