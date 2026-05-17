В подмосковной Балашихе открыли культурно-досуговый центр «Заря»

Здание 1974 года постройки (бывший Дом офицеров ВВС) ни разу капитально не ремонтировалось. В обновленном центре будут работать детская школа искусств № 6 и библиотека, заниматься там будут свыше двух тысяч человек. Также в здании располагается ветеранская организация. В центре будут проходить концерты, фестивали, выставки, занятия, патриотические и общественные мероприятия.