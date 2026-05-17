Белорусский священник сказал, можно ли приходить в церковь с ярким макияжем и маникюром

Клирик минского храма святителя Спиридона Тримифунтского иерей Артемий Климюк сказал «Сельской газете», можно ли приходить в церковь с ярким макияжем и маникюром. Именно такой вопрос был задан читательницей издания.
По словам иерея, прямой и строгий запрет посещения церкви с ярким макияжем не существует.
«Приходить накрашенной можно — никто вас не прогонит и грешницей за это не назовет. Сам Господь смотрит прежде всего на наше сердце, а не на лицо», — говорит Артемий Климюк. — Помните о главном принципе: в храм нужно приходить достойно, не привлекая к себе излишнего внимания. Яркий, вызывающий макияж может смутить окружающих. А вот легкий, скромный макияж, который делает лицо опрятным, вполне допустим".
Вместе с тем он приводит аргумент того, почему помада на губах действительно не приветствуется:
«Это связано с практической стороной: мы прикладываемся к иконам, кресту, оставляя на святынях отпечатки. Поэтому перед входом в храм помаду лучше стереть или не наносить вовсе».
Относительно яркого маникюра, иерей отметил:
«Категорического запрета на него тоже нет. Единственное исключение — нанесение на ногти икон, крестов и иных религиозных символов. Во всем остальном руководствуйтесь здравым смыслом и чувством меры».