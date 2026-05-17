Белорусский священник сказал, можно ли приходить в церковь с ярким макияжем и маникюром

«Приходить накрашенной можно — никто вас не прогонит и грешницей за это не назовет. Сам Господь смотрит прежде всего на наше сердце, а не на лицо», — говорит Артемий Климюк. — Помните о главном принципе: в храм нужно приходить достойно, не привлекая к себе излишнего внимания. Яркий, вызывающий макияж может смутить окружающих. А вот легкий, скромный макияж, который делает лицо опрятным, вполне допустим".