В Алтайском крае заключено более 2 тысяч социальных контрактов

В 2026 году предусмотрено заключение 5667 социальных контрактов. Отметим, что за данной мерой поддержки могут обратиться ветераны боевых действий — участники СВО, уволенные с военной службы и признанные безработными или ищущими работу, а также супруги бойцов при наличии у них инвалидности I или II группы. Для них предусмотрен социальный контракт на осуществление ИП деятельности (до 350 тысяч рублей) без оценки среднедушевого дохода семьи, но при наличии рекомендации фонда «Защитники Отечества».