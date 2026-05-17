В Алтайском крае заключено более 2 тысяч социальных контрактов

Более 2000 социальных контрактов заключили в Алтайском крае, сообщили в региональном министерстве социальной защиты. Мера поддержки реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Алтайский край удерживает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по количеству заключенных контрактов. Из общего числа контрактов: 843 — на поиск работы, 714 — на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 341 — на ведение и развитие личного подсобного хозяйства.
В 2026 году предусмотрено заключение 5667 социальных контрактов. Отметим, что за данной мерой поддержки могут обратиться ветераны боевых действий — участники СВО, уволенные с военной службы и признанные безработными или ищущими работу, а также супруги бойцов при наличии у них инвалидности I или II группы. Для них предусмотрен социальный контракт на осуществление ИП деятельности (до 350 тысяч рублей) без оценки среднедушевого дохода семьи, но при наличии рекомендации фонда «Защитники Отечества».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.