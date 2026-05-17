Нижегородские ветераны-блокадники вернулись из поездки в Санкт-Петербург

За пять дней путешествия они посетили знаковые места Северной столицы.

Нижегородские ветераны-блокадники вернулись из поездки в Санкт-Петербург, где были в течение пяти дней. За это время они посетили музей «Дорога жизни», мемориал «Разорванное кольцо» на Ладожском озере и другие знаковые места Северной столицы.

Ветераны смогли почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложить цветы к Вечному огню на Пискаревском кладбище и мемориалу защитникам Ленинграда.

Это уже третья поездка, организованная по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В этом году в поездке участвовали 21 ветеран.

«В этот раз программу получилось сделать более насыщенной. Впервые наши ветераны-блокадники посетили Дорогу жизни на Ладоге — именно этим путем некоторые из них покидали город после снятия блокады», — рассказал замминистра соцразвития и семейной политики Нижегородской области Вадим Цыганов.