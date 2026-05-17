В Липецке отремонтируют улицу Маршала Рыбалко

Улицу Маршала Рыбалко начали ремонтировать в Липецке при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном проектном офисе областной администрации.
Работы проводят на участке длиной 1,22 км. Там специалисты уже снимают старое дорожное покрытие. После завершения основных работ они нанесут на участок разметку. Помимо этого, там установят новые дорожные знаки.
Всего в этом году в Липецке модернизируют 16 участков улично-дорожной сети. Работы стартовали на половине из них, а на Петровском спуске и улице Адмирала Макарова ремонт уже близится к завершению. Закончить обновление всех этих участков планируют до конца лета.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.