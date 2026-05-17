Белорусский врач назвала простой способ, как заснуть, если не получилось в первые 15−20 минут

Белорусский невролог, завотделением функциональной диагностики Минского городского клинического эндокринологического центра Наталия Дроздовская назвала в эфире YouTube-канале «Смотри и живи» простой способ, как заснуть, если не получилось в первые 15−20 минут.
Что касается общих советов по улучшению сна, то невролог советует спать не менее восьми часов, ложиться в одно и то же время в темной, прохладной комнате. За несколько часов до сна не стоит пользоваться гаджетами, не смотреть телевизор.
Если не получилось уснуть через 15−20 минут, специалист советует почитать книгу. Ну, а днем пойдут на пользу прогулки и физическая нагрузка.
При этом Наталия Дроздовская напомнила, что длительность приема специальных препаратов очень ограничена — как правило, до недели:
«Если мы злоупотребляем этими препаратами, то организм разучивается засыпать сам. Поэтому по возможности к снотворному прибегаем в самых крайних случаях и на очень короткий период».
Еще белорусский невролог объяснила, почему при сахарном диабете часто возникает бессонница.
Тем временем эксперт назвал белорусам минимальное количество дней отпуска, чтобы успеть восстановиться.
Также белорусский врач сказал о главных причинах нарушения сна. Еще сомнолог сказал, что жалобы белорусов на плохой сон после перенесенного коронавируса выросли на 70%. Еще специалист из Беларуси сказала, сколько часов нужно спать школьникам. Тем временм невролог дал простой совет трудоголикам, как быстро уснуть.
А статистика посчитала, что белоруски тратят 30 лет жизни на сон, 10 — на работу, а шесть на кино и сериалы.