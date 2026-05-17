В Подмосковье еще 35 врачей получили участки для строительства домов

Медики могут оформить возведенное на таких территориях жилье в свою собственность.

Программа «Земля врачам» реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря этому за первые 4 месяца 2026 года участки для строительства домов получили 35 медиков из Подмосковья, сообщили в областном министерстве имущественных отношений.

Так, в апреле мерой поддержки воспользовались 11 человек, которые работают в больницах и поликлиниках региона. А всего с начала действия программы участки предоставили более чем 2630 врачам. Возведенные на таких территориях дома могут быть оформлены медиками в свою собственность.

Чтобы участвовать в программе, необходимо, чтобы специальность врача была признана дефицитной в региональных больницах. Еще одно условие — стаж работы медика в лечебном учреждении в Московской области должен составлять как минимум три года. Заявку на получение земельного участка можно подать через местную администрацию.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.