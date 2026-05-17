Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эрмитаже предприниматель захватил императорский трон и достал ножи, когда ему велели уйти

Посетителей эвакуировали, бизнесмена скрутили росгвардейцы.

Источник: Клопс.ru

В Санкт-Петербурге 45-летний предприниматель из Ленобласти забрался на Большой императорский трон в Эрмитаже и начал зачитывать принесённые с собой бумаги. Об этом «Фонтанка» пишет в воскресенье, 17 мая.

Инцидент произошёл после 14:00. Мужчина перелез через ограждение, поднялся на возвышение и начал громко говорить о своих проблемах. Очевидцы слышали слова о взятках, кредитах и разорении. Сотрудник Эрмитажа попытался спустить посетителя, но тот достал два ножа и двинулся на работника музея — ему пришлось отступить. После этого в зал прибыл наряд Росгвардии.

Посетителей вывели из зала, вооружённого мужчину задержали. В Росгвардии отметили, что он пытался сопротивляться. Позже бизнесмена доставили в отдел полиции Центрального района.

По данным издания, предприниматель зарегистрирован в деревне Горбунки Ломоносовского района, у него трое детей. Прежде мужчина занимался несколькими бизнес-проектами. Часть компаний ликвидировали, одна по итогам 2025 года ушла в минус.

В прошлом году 39-летний москвич уселся на трон в Фельдмаршальском зале Эрмитажа, а после пошёл в Военную галерею 1812 года и попытался сорвать со стен картины.