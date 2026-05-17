В Сочи возвели мост через реку Восточный Дагомыс

Мост через реку Восточный Дагомыс построили в Сочи, сообщили в администрации города. Работы провели в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Новый мост представляет собой двухполосное сооружение длиной 21 метр. На переправе уложено асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары для пешеходов. Появление этого моста позволит разгрузить транспортную сеть в поселке городского типа Дагомыс.
Сейчас специалисты завершают работы на железобетонном коллекторе, который обеспечивает отведение сточных вод с очистных сооружений «Дагомыс». Также они заканчивают благоустройство территории. Ожидается, что все работы будут завершены к июню.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.