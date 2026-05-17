В подмосковном Павловском Посаде состоится фестиваль «ПРОтворчество»

Третий художественный фестиваль «ПРОтворчество» состоится 23 мая в Павловском Посаде в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Площадкой для проведения мероприятия станет выставочный зал «Дом Широкова». Программа фестиваля включает несколько блоков. Так, во время мероприятия пройдет художественный конкурс «В стиле Модерн…». Участвующие в нем смогут продемонстрировать свои таланты в номинациях «Шляпный каприз», «Рисуем в стиле Модерн», «Символы Модерна».
Развивающий блок предполагает проведение экскурсий по городу, мастер-классов. Также на фестивале будут открыты различные арт-пространства. Досуговый блок включает показ авторских костюмов эпохи модерн, краеведческую игру, концертную программу и многое другое. Подробная информация и условия участия в фестивале размещены на сайте выставочного зала «Дом Широкова».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.