В Цимлянском водохранилище вернули в воду более тысячи раков и рыб

В Цимлянском водохранилище изъяли сети и вернули в воду свыше тысячи раков и рыб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В ходе рейда на Цимлянском водохранилище полицейские изъяли незаконные орудия лова: ставные сети и их фрагменты длиной более 4,5 км, а также 74 раколовки. В водоём вернули более 147 рыб частиковых видов и свыше 1370 речных раков.