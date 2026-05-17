В Цимлянском водохранилище вернули в воду более тысячи раков и рыб

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В Цимлянском водохранилище изъяли сети и вернули в воду свыше тысячи раков и рыб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В ходе рейда на Цимлянском водохранилище полицейские изъяли незаконные орудия лова: ставные сети и их фрагменты длиной более 4,5 км, а также 74 раколовки. В водоём вернули более 147 рыб частиковых видов и свыше 1370 речных раков.

Сумма предотвращённого ущерба составила не менее 450 тыс. рублей. Возбуждено административное расследование. Параллельно правоохранители проверили два рынка Волгодонска: инспекцию прошли 8 торговых точек на предмет незаконной продажи рыбы.