В Куртамыше Курганской области прошли соревнования «800 шагов к победе»

Открытые соревнования по легкой атлетике «800 шагов к победе» прошли 12 мая в Куртамыше Курганской области. Состязания были организованы при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Куртамышского муниципального округа.
Старт посвятили памяти героев-чернобыльцев и всем защитникам Отечества. Участие в соревнованиях, организованных на стадионе «Молодежный», приняли 73 спортсмена. Они выступали в разных возрастных группах. Все победители и призеры получили грамоты и медали.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.