В Нефтекамске состоялась весенняя сельскохозяйственная ярмарка

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка состоялась 8 мая на площади перед Ледовым дворцом в Нефтекамске Башкирии. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации города.
Ярмарка была приурочена к празднованию Дня Победы. В ней приняли участие местные сельхозпроизводители, фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств и индивидуальные предприниматели из близлежащих городов и районов. На ярмарке были представлены рассада овощей и зелени, цветы, садовые и плодовые саженцы, комнатные растения, семена, товары для сада и огорода, минеральные удобрения, продукция для пчеловодства и многое другое.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.