Южные районы Волгограда накрыла пыльная буря 17 мая

В Волгограде и в нескольких районах области 17 мая наблюдается пыльная буря. По данным сервиса, песок и пыль принес сильный ветер из Элисты.
Помимо Волгограда пыльная буря накрыла также Астрахань и несколько районов Волгоградской области. Местами концентрация пыли составляет до 20 мг/куб.м.
По прогнозам специалистов, буря покинет регион лишь к вечеру утром 18 мая.
