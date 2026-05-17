Церемония награждения победителей Всероссийской Олимпиады школьников состоялась в Нижнем Новгороде

Торжественная церемония награждения победителей регионального и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников состоялась в парке «Швейцария». Более 200 талантливых школьников получили заслуженные награды и призы из рук министра образования региона Михаила Пучкова.
«Я рад поздравить всех победителей регионального и финального этапа Всероссийской Олимпиады школьников! С каждым годом их количество растёт, а награды становятся всё выше. Нижегородская область вступает в новую эпоху подготовки к интеллектуальным состязаниям: у нас формируется олимпиадная сборная, внедряются современные методики подготовки, а ученики и их наставники полны мотивации и понимают важность побед! Спасибо всем ребятам, учителям, наставникам и родителям — вместе мы сможем достичь ещё большего в следующем году!» — отметил Михаил Пучков.
В финале нижегородские школьники завоевали 27 наград. На церемонии были объединены как региональные победители по 24 предметам, так и финалисты, которые достойно представили регион на Всероссийском уровне.