Общий стаж старейшей нижегородской династии медиков превысил 820 лет

Старейшая медицинская династия Нижегородской области — Абаимовы‑Сидоровы — побила собственный рекорд: после уточнения генеалогического древа обнаружена ещё одна ветвь семьи. Теперь общий профессиональный стаж династии в сфере медицины превышает 820 лет. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
Достижение отмечено на региональном конкурсе «Медицинские династии‑2026». Семья одержала победу в номинации «За преемственность поколений». В династии — 28 медицинских работников.
